Mientras la Super Bowl está ahí para monopolizar a nuestros amigos americanos en lo que ellos llaman "fútbol", nosotros, los europeos, que sabemos que "fútbol" significa "pie" y no "mano", seguimos defendiendo la verdadera definición de la palabra. Pero más que eso, representamos nuestro deporte con fervor e intensidad. Y esto incluso en un juego en particular:

Esto NO es un juego para un solo jugador

es, como el fútbol clásico, un juego de equipo. No todos los jugadores tendrán la oportunidad de marcar un gol, pero todos son muy importantes en tu equipo. Así que no olvides que subir a la portería para ser irremediablemente bloqueado por el equipo contrario no tiene sentido si podrías haber hecho un pase a tu compañero que estaba desmarcado en el otro lado del campo. Sé táctico: el ojeador al que quieres impresionar no está en las gradas.

En Rocket League tienes que comunicarte con tu equipo. Inventar estrategias sobre la marcha y estar preparados para todo. Al fin y al cabo, no tiene sentido dar al larguero si no hay nadie detrás de ti que venga a empujar el balón. Así que planifica tus tiros con antelación, mantén siempre la comunicación con tu equipo y sincroniza todo lo que puedas: así es como ganarás la partida.

Defender es un arte

No te disgustes si eres el jugador más alejado del balón al comienzo del partido. Sí, tradicionalmente, te toca apartarte un poco y vigilar el balón desde la distancia para poder defender un primer asalto enemigo. Pero no olvides que defender es un arte, especialmente en Rocket League: un buen defensor siempre será más buscado en un equipo que un buen atacante. Y para una buena defensa, hay que calcular bien la trayectoria del balón, los atacantes que vienen hacia ti, y decidir el momento perfecto para ir al enfrentamiento.

Practica tus movimientos