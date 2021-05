). Te animará a llegar a un poco más lejos, a imprimir una dosis extra de castigo a tus piernas, a tentar al corazón para que no sea rácano en latidos. ¿Cómo decirle que no a un tipo como

Ocho títulos de campeón de mundo de motociclismo (125 cc, Moto2 y seis en MotoGP) avalan su figura como la de uno de los mejores deportistas españoles de la historia. Además es un corredor solvente que ha llegado a subir al podio en alguna prueba de carácter popular . Esta vez, sin embargo, no podrá calzarse las zapatillas, lo que no quiere decir que no vaya a ser uno de los grandes protagonistas de Wings for Life World Run.