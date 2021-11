Las mejores fotos de Bike del Red Bull Illume 2021

Raigo me envió una foto de este viejo granero que vio en intenrnet. Yo estaba como: "Sí, quiero filmar algo de acción allí, ¡se ve realmente genial!"

Así que averiguamos quién era el dueño y gracias a Dios que estaba de acuerdo con la idea y vino con nosotros a explorar el lugar. Había muchas ovejas y un perro malvado cerca de la granja que ladraba todo el tiempo, así que era una banda sonora nerviosa todo el tiempo, nos dimos cuenta de que la ubicación del establo y la idea que pensé al principio no funcionaba del todo allí afuera.

El sol salía en una mala dirección y no pudimos obtener la luz perfecta para esa toma, así que esperamos medio día y descubrimos que el otro ángulo también podría funcionar. Así que, regresamos al día siguiente y tomamos esta foto de Raigo saltando a través de esos rayos de luz creados por el techo roto y el sol.

