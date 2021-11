Las mejores fotos de nieve de RedBull Illume 2021

"Estábamos en el norte de Suecia fotografiando y filmando imágenes para la película de snowboard Scandalnavians 2. En uno de los spots teníamos el inrun en una pista de hielo exterior bastante grande. Para conseguir velocidad para el lugar tuvimos que usar un winch que, de repente, no funcionaba. Mientras los otros chicos del equipo intentaban arreglarlo, pensé en aprovechar al máximo nuestras limitadas horas de luz, así que raspé la nieve del hielo y creé lo que parecía un pequeño quarter pipe visto desde arriba. Luego le pedí a Nils que se tumbara en el hielo y hiciera un handplant. La expresión de su rostro no tenía precio. ¡Desde arriba parecía una handplant de genial con el cielo de fondo! Lo que me gusta de esta toma es que no siempre tienes que viajar a lugares remotos y geniales, solo usa tu imaginación y puedes crear cosas geniales en casa."