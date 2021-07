Los 9 mejores juegos como League of Legends

¿Te gusta League of Legends, pero quieres probar algo nuevo? Lo creas o no, tomarte un descanso del juego y poner a prueba tus habilidades en algo diferente puede ayudarte a mejorar. Si no estás seguro de por dónde empezar, nosotros te ayudamos. Aquí tienes nueve de los juegos más parecidos a League of Legends.

01 1. Dota 2 (2013)

Si te gusta League of Legends, entonces te va a encantar Dota 2, el principal competidor de LoL. Dota 2 también es un MOBA free-to-play, pero LoL es un juego más rápido. El lado positivo del ritmo más lento de Dota 2 es que fomenta más los 1v1, lo que da lugar a algunas habilidades únicas de los campeones. Los combates también tienden a durar más en Dota 2. Dota 2 es la secuela de Defense of the Ancients (DotA) y fue lanzado oficialmente para ordenadores personales basados en Microsoft Windows, OS X y Linux en julio de 2013.

02 2. Heroes of the Storm (2015)

Heroes of the Storm es un MOBA crossover lanzado en 2015 para Windows y macOS. Desarrollado por Blizzard Entertainment, HoTS es free-to-play y cuenta con personajes de World of Warcraft, Starcraft y Diablo. El juego es mucho más ágil que League of Legends, lo que lo convierte en una opción más fácil para cualquiera que se inicie en los MOBA. El título no tiene oro, objetos o fuertes de curación, y la XP se comparte entre el equipo.

03 3. Smite (2014)

Smite es un MOBA free-to-play (otro más) de ritmo rápido que se centra en la idea de los mitos divinos. Los jugadores controlan a un dios, diosa u otra figura mitológica y participan en combates por equipos. La principal diferencia entre Smite y League of Legends es la perspectiva. League of Legends tiene una vista de arriba abajo, mientras que Smite tiene una vista en tercera persona, lo que hace que este MOBA se distinga de sus compañeros. Otra cosa que lo separa de League of Legends es la cantidad de modos de juego que ofrece. Además de la tradicional pelea 5v5, Smite ofrece un modo torneo 1v1, un modo de selección de dioses al azar y dominación. El juego fue lanzado para Windows en 2014, Xbox One en 2015, PlayStation 4 y macOS en 2016, y Nintendo Switch en 2019.

04 4. Arena of Valor (2016)

Arena of Valor es un MOBA en 3D lanzado en 2016 para iOS, Android y Nintendo Switch. La jugabilidad general se asemeja a la de League of Legends, ya que los jugadores controlan a héroes que matan a criaturas PNJ -personaje no jugable-, derrotan a otros jugadores y destruyen estructuras. Los jugadores tienen una perspectiva en tercera persona como la mayoría de los juegos de estilo MOBA, así como un montón de modos de juego diferentes, siendo el 5v5 el más popular.

05 5. Vainglory (2014)

El principal competidor de Arena of Valor, Vainglory es un MOBA de 5v5 o 3v3 que fue lanzado para iOS en 2014 y Android en 2015. Las versiones para Windows y macOS se lanzaron en 2018. Si buscas una versión más sencilla de League of Legends, esta es una buena opción a tener en cuenta. El juego tiene 38 opciones de héroes y cinco modos de juego, y siempre que hayas jugado antes a los MOBA, los controles son fáciles de entender.

06 6. Strife (1996)

Lanzado en 1996 y gratuito en Steam Store, Strife añadía elementos de juego de rol a la fórmula de los juegos clásicos. Este juego MOBA tiene una acción trepidante y es más fácil de jugar y menos complicada en comparación con DOTA y League of Legends. A diferencia de otros MOBA, cuando los jugadores permanecen fuera de combate durante un periodo de tiempo, su salud se regenera, lo que les permite pasar más tiempo en la acción y menos tiempo de vuelta a la base. Todos los héroes del juego también tienen sus propias mascotas que los acompañan en la batalla. En 2014 se lanzó una versión mejorada del juego.

07 7. Prime World (2014)

Prime World es un MOBA free-to-play que combina los elementos de desarrollo de héroes y personalización para crear una experiencia única para los jugadores. El juego ofrece ocho modos de juego, incluyendo los modos 3v3 y 4v4. Prime World gira en torno a una batalla entre dos naciones por el control de una fuente de energía. Los jugadores apoyan a sus ejércitos y capturan nuevos territorios. Lanzado en 2014, el juego fue desarrollado para PC y Mac y está disponible para las plataformas Android e iOS.

08 8. Paladins (2018)

Si estás buscando un MOBA free-to-play, lleno de acción, entonces es posible que quieras darle una oportunidad a Paladins. Este juego de disparos en primera persona te permite elegir entre una gran variedad de campeones para jugar en el campo de batalla. A continuación, puedes seleccionar las habilidades que desees para que se adapten a tus intereses y se ajusten a la alineación. En el juego, hay un conflicto entre dos facciones diferentes, y los campeones son reclutados para minimizar las bajas. Los campeones que puedes elegir se dividen en las categorías de primera línea, daño, apoyo y flanco. El juego fue desarrollado por Evil Mojo Games y se lanzó para Windows, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch en 2018.

09 9. Ace of Arenas (2015)

Ace of Arenas es una gran opción para los jugadores que están a menudo en movimiento. Este innovador MOBA de acción para móviles es un juego gratuito que lleva la diversión del juego a tu dispositivo portátil. Tienes una gran variedad de opciones para las partidas, desde duelos 1v1 hasta partidas de grupo 5v5. Incluso puedes empezar a competir en las clasificatorias cuando hayas desbloqueado 12 de los 50 campeones.

Te has preguntado: "¿A qué debería jugar en lugar de League of Legends?". Como puedes ver en nuestra lista, no faltan opciones. Participa en duelos 1v1 o enfréntate a otros 99 jugadores en una lucha por la supervivencia. Con la impresionante variedad de videojuegos de esta lista, deberías poder encontrar un nuevo juego que añadir a tu lista de favoritos.