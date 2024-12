Estos juegos de lucha nos esperan en 2025

The Art of Street Fighting Los mejores jugadores de Street Fighter V del mundo se preparan para la lucha de sus vidas en Red Bull Kumite.

Fatal Fury: City of the Wolves

En 2025, celebramos el regreso de un veterano del género. Con Fatal Fury: City of the Wolves, SNK recupera la serie de juegos que les ayudó a establecerse junto a Street Fighter.

Rock Howard es la imagen de Fatal Fury: City of the Wolves