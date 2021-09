El primero de la lista es

, el Demonio Inquebrantable, el mid-laner de T1 de la LCK. Aunque no seas un ávido seguidor de League of Legends Esports, el nombre de Faker te sonará. Con múltiples títulos de Worlds en su haber, Faker es el verdadero GOAT de League of Legends. Además de su increíble talento y ética de trabajo, Faker aporta una mentalidad diferente al juego, que le hace destacar entre sus compañeros.