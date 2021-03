1. Enfrentamiento entre Daigo y Tokido en el Red Bull Kumite 2016

Apenas tres meses después del lanzamiento de Street Fighter V, el primer Red Bull Kumite dejó su huella de manera categórica. No es broma, el primer combate de su historia enfrentó a Daigo y Tokido, dos auténticos colosos del mundo de los juegos de lucha. Naturalmente, el público estaba entusiasmado con este encuentro incluso antes de que cogieran el joystick, y no quedó decepcionado, puesto que fue un juego muy reñido, con ambos titanes japoneses compartiendo incluso un doble KO. Revive la batalla de nuevo

2. La victoria contra todo pronóstico de OG en The International 8

Against the Odds