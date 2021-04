Los 10 mejores neumáticos para superar las carreras más duras de XC

Las carreras de cross-country requieren resistencia, aguante, habilidad y un juego rápido de neumáticos que no te detengan. Por lo tanto, cuando se trata de elegir la goma adecuada, se trata de lograr un equilibrio entre la tracción y la resistencia a la rodadura. Demasiado tracción te hará trabajar más duro de lo necesario, pero no la suficiente podría convertir un campo de XC en una pista de hielo.

Una de las primeras cosas que debes tener en cuenta al comprar un juego de neumáticos nuevo es el tamaño que necesitas. Los tamaños de neumáticos de bicicleta de montaña de cross country más comunes son 27,5 "y 29", aunque los anchos pueden variar según el juego de ruedas y las preferencias. Si no estás seguro del tamaño de rueda que necesitarás, revisa las llantas de tu bicicleta o visita tu tienda de bicicletas local para obtener consejos de expertos.

Es muy probable que no tengas una combinación de neumáticos para cada escenario. Entonces, si estás buscando un neumático XC de rodadura rápida que pueda soportar las condiciones en las que tiendes a montar, la selección de a continuación debería ayudarte a superarte una y otra vez.

1. Maxxis Aspen

2. Schwalbe Racing Ralph

Best for: Terreno duro y mixto

3. Schwalbe Thunder Burt

Best for: Terreno duro y seco

