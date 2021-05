8 olas que tienes que surfear alguna vez en la vida

La mayoría de la gente, cuando se acerca un cumpleaños o una celebración especial, piensa en un regalo o en hacer una fiesta para tirar la casa por la ventana. Pero no si eres de nuestra misma especie. Tu cabeza entonces pensará en

Si eres como nosotr@s, tu lista de deseos estará llena de lugares que visitar el próximo año, olas donde quieres surfear y países a los que TIENES que ir sin falta antes de hacerte viejo. Para que no te dejes ninguno, hemos seleccionado para ti algunos de los mejores spots del mundo del surfing .

Mundaka es una ola que nos ha hecho ver y estar al nivel de una ola de clase mundial. En cierta manera, nos ha hecho abrir los ojos... Y también me ha brindado momentos y emociones increíbles en compañía de amigos.

Es el sitio donde me he hecho el tubo más intenso de mi vida. Es una de las mejores playas del mundo para coger tubos gigantes.

No Contest Unplugged: G-Land

Sin embargo, 'Speedies' no es fácil de cuadrar. Necesita un gran swell de la dirección correcta y que además coincida con una gran marea alta en mitad del día . Si te flipan los barrels de izquierdas , ten a mano una tabla de mareas y empieza a marcar esas fechas en el calendario.

