¿Tienes un rato muerto en casa?¿Necesitas motivación antes de coger la BMX y salir a la calle? Olvídate de tus preocupaciones y disfruta con una selección de películas de BMX que puedes ver gratis en streaming en Red Bull TV .

1. The Bits of Baco

Puestos a empezar por alguna, por qué no hacerlo por la que habla de cómo se creó el BMX como estilo de vida. The Bits of Baco es un documental sobre cómo nació este deporte en los Estados Unidos en los 90s, cuando una serie de riders empezaron a practicar el flatland, a probar algunas rampas...

The Bits of Baco

2. BMX Nigeria

Si hablámos de pioneros del BMX podemos irnos también a disfrutar de esta historia que tiene lugar en Lagos. Starboy, KK Money y S-King recorren las calles de la mayor ciudad de Nigeria mientras repasan cómo montar en bici les ha cambiado al vida y la esperanza que tienen de cara al futuro.

BMX Nigeria

3. Encouraged

Ya que estamos en Nigeria, nos juntamos con el pamplonica Courage Adams en el viaje a su país de origen. Compartiendo algunos protagonistas pero contando otra historia de BMX distinta pero igual de motivadora.

Encouraged

4. The land of everyday wonder

Cambio total de registro. De las 'historias' como foco de la película pasamos a las localizaciones. Y en eso pocos ganan a Kriss Kyle , que en este vídeo monta en sitios de Dinamarca en los que el resto de mortales nos tendremos que conformar con hacerlo en sueños. Viene con el 'behind the scenes'.

The Land of Everyday Wonder

5. Kaleidoscope

No es lo único espectacular que ha hecho Kriss Kyle en sitios increíbles y que puedes encontrar gratis y online. En Red Bull TV también está su proyecto 'Kaleidoscope', en el que partiendo desde cero construyeron un spot hecho a la medida de su creatividad. De lo más espectacular que se ha visto, con unos cuantos trucos nunca vistos.

Kriss Kyle's Kaleidoscope

6. Etnies: Chapters

Bajo la perspectiva de los filmers Will Stroud y Mike Manzoori, el Team de Etnies recorrió medio mundo y dedicó incontables horas a grabar Etnies:Chapters, una película que relata la búsqueda de los mejores spots de BMX del planeta.

Etnies: Chapters

7. The Learning Curve

Uno de los masters de la historia del BMX ha sido el británico Drew Bezanson. Pero ambicioso como pocos, quiso también convertirse en una estrella del MTB Slopestyle y entrenar para competir en el Red Bull Joyride. Esta película narra la historia de este proceso...

The Learning Curve

8. All or nothing

Todo o nada. Así de sencillo. A esto jugó el rider Twan van Gendt en su afán por convertirse en campeón del mundo de BMX Race. Un repaso a la carrera de un profesional y los obstáculos que se encuentra por el camino.

All or Nothing