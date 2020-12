Estas son las películas de Red Bull más vistas en 2020

Las películas sobre deporte o música ofrecen algo especial. Quizá es la capacidad que tienen para capturar momentos de dolor, felicidad, angustia o triunfo, lo que provoca una respuesta emocional en el espectador. Todos sabemos que no hay nada mejor que tirarnos en el sofá para disfrutar de un buen documental.

Ya se trate del triunfo del más débil que supera todos los obstáculos para alcanzar la victoria o la historia de un famoso músico que pone en duda su éxito. Lo que te garantizamos es que estos filmes te van a tener pegado a la pantalla. Este es el caso de las 10 películas de Red Bull más vistas en 2020 , cuyo listado encontrarás debajo de estas líneas.

Saturdays

1. Saturdays

Ya sea el comienzo a cargo de Aaron Homoki o el final de Clive Dixon , la acción no se detiene nunca en esta icónica película de Birdhouse Skateboards . Saturdays, que se filmó a lo largo de tres años en lugares de todo el mundo, ofrece el skate más progresivo . Hay cameos de famosos como Andy Samberg, Jason Sudeikis y Eric Andre, además de trucos épicos a cargo de Tony Hawk y el equipo de Birdhouse.

North of Nightfall

2. North of Nightfall

Hay una serie de líneas mágicas para la práctica del mountain bike que están escondidas en los glaciares de una isla deshabitada del Círculo Polar Ártico. Pero, ¿qué riders se iban a atrever a rodar bajo gélidas temperaturas y en medio de una climatología cambiante? En North of Nightfall descubrimos la respuesta: Carson Storch , Cam Zink , Darren Berrecloth y Tom van Steenbergen . Descubre cómo estos cuatro hombres se embarcan en una épica aventura que no se parece a ninguna otra.

K2: The Impossible Descent

3. K2: The Impossible Descent

Aquí tienes la prueba de que Andrzej Bargiel es el esquiador de montaña más duro del mundo . Acompaña al aventurero polaco en la ascensión en solitario al K2 (sin oxígeno). El filme documenta las siete horas en las que Andrzej descendió esquiando la montaña de 8.611 metros de altura. Vas a ser testigo de una misión imposible con rescates utilizando drones y acción a raudales. No podrás ni levantarte para ir al baño.

Going In

4. Going In

El filme muestra todo lo que se requiere para competir al nivel profesional más alto del MTB . En las carreras cada segundo cuenta y los riders tienen pocas oportunidades para demostrar su valía. Conoce de cerca a los atletas profesionales de Trek y acompáñalos en sus entrenamientos, competiciones y en la práctica del deporte que aman.

Andrea Dovizioso: Undaunted

5. Andrea Dovizioso: Undaunted

En el mundo de MotoGP™ hay pocos protagonistas más incomprendidos que Andrea Dovizioso . El introvertido italiano se convirtió en el máximo rival de Marc Márquez , pero su estilo analítico fue un arma de doble filo: la clave de su éxito y una desventaja a la hora de luchar por el Mundial. En este documental vemos a un piloto bajo presión que en 2019 debe acallar las críticas y pelear por el título de MotoGP™ . Esta película es pura emoción y no solo fascinará a los aficionados a los deportes del motor.

Una historia de Pit Stop

6. The History of the Pit Stop

La parada en boxes siempre ha tenido una gran importancia en la F1 . Repostar, cambiar los neumáticos y hacer las reparaciones necesarias podía marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. El filme muestra las dificultades a las que se han enfrentado los equipos a lo largo de los años, a pesar de que los tiempos cada vez son más rápidos, el peligro continúa siendo el mismo. Descubre las mentes que inventaron las técnicas que hicieron que paradas de dos minutos llegaran a hacerse en menos de dos segundos . Veras lo que significa actuar cuando el tiempo se mide en milisegundos.

On the Pipe 7: The Last Hit

7. On the Pipe 7: The Last Hit

El director Jay Schweitzer tardó cuatro años en hacer esta película que se filmó por todo tipo de terreno imaginable. En un viaje por el globo, el espectador es testigo de la batalla de backfkips entre Wes Agee y Brian McCarthy , el intento de alcanzar un récord mundial de backflip y las cabriolas imposibles de los hermanos Pagès , los pilotos de FMX más innovadores. OTP7 te dejará con la boca abierta y puede que hasta babeando…

Moto 9

8. Moto 9

Retamos a cualquier motero a que vea esta película y no vaya de inmediato a poner en marcha su montura para dar una vuelta. Aquí verás a algunos de los mejores pilotos del mundo. Descubrirás los entresijos del Campeonato AMA de Motocross americano en un documental que no solo es una joya cinematográfica, sino que además cuenta con una extraordinaria banda sonora.

The Moment

9. The Moment

Aquellos que tengan el más mínimo interés en el freeride mountain bike no se pueden perder este documental. The Moment cuenta la historia de cómo el deporte nació en los bosques de la Columbia Británica (Canadá) . Entre el material disponible hay largas entrevistas además de imágenes de los pioneros del freeride. Esta película muestra que los hechos que sucedieron en la Columbia Británica cambiaron para siempre el devenir de la bici de montaña.

Quebonafide: Romantic Psycho Film

10. Quebonafide: Romantic Psycho Film

“Tengo una casa que mola y soy rico pero ¿qué tiene eso de bueno? En este loco mundo el éxito te cansa”. Estas son las primeras palabras que oirás en este fascinante documental que se adentra en la mente de Quebonafide, uno de los raperos más misteriosos y de más éxito de Polonia . El músico ha alcanzado el éxito pero eso no quiere decir que haya encontrado la felicidad. Acompáñalo en un viaje de autodescubrimiento de varias semanas por Rusia, China y Mongolia .