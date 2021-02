Red Bull TV ofrece la selección más grande de pelis de deportes de acción para ver gratis en el mundo - así que vamos a echarle un vistazo.

Aquí está nuestra selección de las 17 mejores películas de snowboard que puedes ver ahora mismo en Red Bull TV:

1. Travis Rice – The Art of Flight

Si ya la has visto, sabrás por qué creemos que es hora de que la vuelvas a ver. Si no lo has hecho, ¡prepárate para que Travis Rice y sus amigos te sorprendan con lo que se considera la mejor película de snowboard jamás realizada!

The Art of Flight

2. Stronger de Pirate Movie Production

Con un casting de riders que incluye a Travis Rice, Kazu Kokubo , Gigi Rüf y Scott Stevens , el equipo de Union Bindings es increíble, y esta, su película de equipo, es probablemente la mejor película de equipo jamás realizada.

Stronger

3. Frozen Mind de Victor De Le Rue

Algunos dicen que es el nuevo Travis Rice, otros dicen que es incluso mejor. Una cosa es segura, Victor De Le Rue tiene las habilidades de backcountry freestyle de Rice y agrega un toque sólido de montañismo y snowboard a la mezcla, sello de su legendario hermano mayor, Xavier De Le Rue. Después de un increíble debut en la pantalla grande en The Fourth Phase de Rice, Víctor regresa a su hogar espiritual, Chamonix, para poner a prueba sus límites. El resultado es impresionante, tanto por la cinematografía como por el riding, una visita obligada para todos los aficionados al riding en serias pendientes y que quieran ver el futuro del big-mountain riding.

Frozen Mind

4. 28 Winters de Nitro Snowboards

1990 fue un momento increíble para ser snowboarder: genuinamente fresco y rebelde, los tweaks nunca se tweakearon más que entonces, los 360 se consideraron trucos de vanguardia y Nitro Snowboards era la nueva marca de snowboard más popular del momento. 28 inviernos después, Nitro Snowboards es más vieja, más sabia y sigue siendo una de las mejores marcas de snowboard, con un equipo de leyendas, superestrellas y jóvenes inigualables. Esta es su historia.

28 Winters

5. Perceptions de Pirate Movie Production

Doce años después de que Gigi Rüf y su equipo se lanzaran al mundo de las películas de snowboard, Pirate Crew entregó su mejor trabajo hasta la fecha: Perceptions. Con una cinematografía impresionante, lugares increíbles y un elenco épico de riders hacen de Perceptions un clásico absoluto del género.

Perceptions

6. Offline de Nitro Snowboards

La vida es demasiado corta para no vivirla en el mundo real, así que aquí tienes un desafío: apaga tu teléfono, abandona el portátil y dirígete a las montañas. Pasa el rato con tus amigos, disfruta del pow, la nieve primavera y diviértete. Vive la realidad en lugar de soñar en ella: ese es el tema de Offline. La nueva película del equipo de Nitro tiene un elenco increíble: con Eero Ettala , Sam Taxwood, Austin Smith, Sven Thorgren, Elias Elhardt, Griffin Siebert, Torgeir Bergrem y Marcus Kleveland como cabezas de cartel, no hay escasez de inspiración para desconectar y subir a la montaña.

Offline

7. Unbroken de Mark McMorris

Después de regresar de una severa fractura de fémur ocasionada durante una competición de Big Air en Los Ángeles, la gloriosa carrera de Mark McMorris dio otro giro para peor en 2017 cuando chocó contra un árbol, en el aire, en el backcountry canadiense. 11 meses después de lo que habría terminado la carrera, si no la vida de los mortales normales, Mark regresó y ganó la medalla de bronce en Pyeongchang. Unbroken es el tipo de historia real que no podrías inventar aunque lo intentaras, y finalmente está disponible en Red Bull TV. No te van a poder mover de tu asiento.

Unbroken

8. Method Movie 1, 2 y 3 de Method Magazine

Si ya conoces Method Magazine, la Bíblia del shred más duro y con más historia de Europa, entonces ya tendrás una buena idea de qué esperar con su primera película de snowboard. Es porno hardcore en la nieve con solo los riders underground más radicales y los rails y trucos más retorcidos. Pero además te dejamos también la segunda y la tercera entrega para que no te de el bajón cuando se acabe la primera.

Method Movie

Method Movie 2

Method Movie 3

9. As The Crow Flies de Pirate Movie Production

Hablando sobre un dúo de ensueño: Gigi Rüf y Elias Elhardt son dos de los mejores freestylers all-mountain del planeta, y en esta película clásica de Pirate Movie Productions, los dos se unen para entregar ronda tras ronda de puro riding. Desde líneas espeluznantes a través de una antigua ciudad de montaña fantasma hasta acción inolvidable en el backcountry de Alaska, abróchate el cinturón y deja que Gigi y Elias te lleven en un viaje inolvidable ... As The Crow Flies.

As the Crow Flies

10. Ode to Muir de Teton Gravity Research

Cuando la leyenda de la gran montaña Jeremy Jones dice que esta es "sin duda la película más importante que he hecho", todos los adictos a la nieve polvo del planeta deberían aguzar el oído. Y aunque TGR ofrece su mezcla habitual de acción asombrosa y cinematografía deslumbrante, en el fondo, Ode to Muir es la historia del ecologista original de Estados Unidos y la naturaleza que luchó por preservar. Una expedición de splitboard de siete días en las profundidades de alta Sierra del desierto de John Muir, esta es una película que es tan reflexiva como hermosa.

Ode to Muir: The High Sierra

11. Ender de Eero Ettala

La carrera de Eero Ettala abarca dos décadas y siempre está empujando los límites del deporte. Con una parte de retrospectiva y otra de acción incomparable, el proyecto final del finlandés pionero del freestyle analiza lo que significa vivir en busca de la codiciada parte final de una película de snowboard: el Ender.

Ender

12. Follow Your Nose de Pirate Movie Production

Gigi Rüf y Elias Elhardt son dos de los mejores riders europeos de todos los tiempos. Comparten la pasión por los viajes, la aventura y y la finura y creatividad en el backcountry. En Follow Your Nose estas dos leyendas se unen para hacer lo que hacen mejor: convertir las montañas en una forma de arte a alta velocidad. PD: si te gusta esto, ¡te encantará As The Crow Flies!

Follow Your Nose

13. Boom! de Nitro Snowboards

Nitro Snowboards no sólo tiene uno de los equipos más talentosos en la escena, sino que todos son parte de él por un buen motivo, es decir, divertirse. Está protagonizada por personajes como Elias Elhardt, Eero Ettala, Marcus Kleveland y Victor De Le Rue y ofrece el equilibrio perfecto de buenos momentos, amistad y acción alucinante.

BOOM

14. Let It Ride: The Craig Kelly Story

Descubriendo al hombre, el mito y la leyenda de la primera super estrella del snowboard, Let It Ride es un documental fascinante sobre un hombre que abandonó la competición en el apogeo de su fama para centrarse en lo que realmente importaba: la búsqueda de la perfección del freeride.

Let It Ride

15. Sweet & Sour de Richard Permin y Victor De Le Rue

¿Son Victor de Le Rue y Richard Permin el mejor doblete que sale de Francia desde Daft Punk? Olvídate de la vieja rivalidad de esquiadores contra snowboarders: en Sweet & Sour, dos de los mejores riders del mundo se unen, contra viento y marea, para destruir el terreno más empinado, más profundo y más perfectamente formado del mundo.

Sweet & Sour

16. That's It, That's All

En esta película, Travis Rice y un equipo de ensueño se embarcan en una misión para una nueva zona, un nuevo truco y una nueva perspectiva del snowboard. Viajan por el mundo de tal manera que te hacen preguntar: ¿cómo hicieron eso?

That's It That's All

17. Roadless

En la nueva película de Teton Gravity Research, tres leyendas de tres eras distintas del snowboard se unen para explorar un vasto terreno que se encuentra frente a sus ojos y la rica y compartida historia que se encuentra detrás de ellos. En lo que respecta a las películas de snowboard, Roadless es tan reflexiva, llena de matices y capas como parece. Echemos un vistazo más de cerca a esta película de un viaje sin camino.

Roadless

18. One World

One World