Los 10 mejores skateparks de Europa

Back to the Bowl Explora la historia de uno de los spots de skate más icónicos y descubre por qué se hizo tan famoso.

The Cradle, Brixlegg

Luxemburgo parece preocuparse por sus ciudadanos. El transporte público local es gratuito, los impuestos son bajos y los ingresos altos, al igual que la calidad de vida. Así que no es de extrañar que los skateparks también sean excepcionales. Al menos el skatepark Péitruss, en el Valle de Petruss de Luxemburgo, la capital del Gran Ducado. El hecho de que Luxemburgo sea uno de los principales centros financieros del continente y, al mismo tiempo, lo suficientemente pequeño como para que el primer ministro y los skaters encargados del proyecto se conozcan desde la época escolar, sin duda ayudó a la construcción de este parque de 3400 m². Sin embargo, un skatepark como éste no es un éxito seguro y hubo que poner mucha creatividad y trabajo hasta que el parque con forma de panal quedó terminado en toda su belleza.

El parque no sólo está lleno en la Copa LXB

Danny León en The Cradle Skatepark

"No puedes mover la historia", era el lema de la campaña "Viva Southbank", que salvó el spot de skate más antiguo del mundo. La subestructura del Southbank Center de Londres no se planificó como skatepark, pero se ha utilizado como tal durante más de 40 años. Además de los salientes y escalones, son sobre todo los característicos bancos los que caracterizan el spot. En 2013, el lugar iba a ser demolido por reformas y sustituido por un nuevo skatepark. Pero la campaña LLSB consiguió evitarlo e incluso logró reabrir para los skaters una zona que llevaba cerrada desde 2004. Un skatepark difícilmente puede ofrecer más historia y sentimiento callejero.

El bowl de la playa de la ciudad portuaria de Marsella, en el sur de Francia, es uno de los lugares de peregrinación más famosos para los skaters del mundo. No sólo fue un nivel en Tony Hawk's Pro Skaters 2, sino que incluso tuvo su propio documental. El parque, que consta de varios bowls conectados, se construyó en 1991, en una época en la que no había muchos parques comparables. Por eso, desde el principio se celebraron allí competiciones internacionales y lo visitaron innumerables profesionales de renombre. Desde entonces ocupa un lugar permanente en el calendario de eventos de skateboarding. A lo largo de los años, el parque ha cambiado de cara una y otra vez a través de numerosas pinturas y graffitis diferentes, y siempre han surgido nuevos talentos. Sin embargo, lo que ha permanecido constante es lo perfecto que es el lugar para los amantes de la transición.

El Skatepark North Brigade es uno de los más antiguos que aún existen en Europa. Fue fundado en 1992 por iniciativa privada y, desde su completa renovación en 2014, ha vuelto a ser uno de los mejores skateparks del mundo. Desde la remodelación, se han celebrado numerosos concursos y muchos equipos conocidos han venido a visitarlo para hacer demostraciones. En una superficie de 2.800 m², el parque no deja nada que desear. Zona de calle, mini rampa, bowl grande, kidney bowl más pequeño: todo está disponible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que sólo se puede patinar en el parque durante las horas de apertura y que hay que pagar entrada.

Barcelona es conocida como la Meca del patinaje callejero. Toda la ciudad es básicamente un skatepark. Pero, por supuesto, también hay auténticos skateparks, ¡y algunos muy buenos! El Skate Agora Park, por ejemplo, está un poco alejado, en Badalona, pero merece la pena el viaje. No sólo está casi directamente en la playa y puedes darte un baño después de la sesión, sino que además fue construido por California Skateparks en 2015 para un evento de la street league. Así que aquí tienes rampas casi certificadas, con las que ya se ha medido la élite.

¿Crees que el monopatín y la escuela no se llevan bien? En Malmo es diferente. Allí incluso se fundó una escuela superior de skateboard en una antigua fábrica de cerveza. Y, por supuesto, no puede faltar una sala de skate. Además de un vertramp y dos secciones de bowl, también incluye una amplia zona de calle, que se renueva cada año. Las cuotas de la escuela están bien gastadas. Si ahora estás pensando en hacer el Abitur en Suecia, lamentablemente tienes que saber que sólo se aceptan alumnos de Escandinavia. Sin embargo, también puedes patinar en la sala sin ir a la escuela en bachillerato.

