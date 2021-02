B-Boys, B-Girls y videógrafos de gran talento no dejan de ofrecernos vídeos espectaculares. Basta con que busques en las redes sociales con los hashtags #bboy, #bgirl o #breakdance ( los medios de comunicación utilizan el término breakdance, aunque el correcto es breaking ) para que encuentres multitud de material. Aquí tienes los mejores vídeos de breaking que puedes ver en Red Bull TV.

1. La presentación del Red Bull BC One 2020

El Red Bull BC One 2020 tuvo lugar en el Hangar 7 en Austria. En el vídeo de presentación se pueden ver unos espectaculares movimientos a cámara lenta fundidos con imágenes de los Flying Bulls.

La final mundial del Red Bull BC One se celebrará en Austria

2. Agua frente al fuego: Menno frente a Lil G

Menno y Lil G se enfrentan como los avatares del fuego y el agua en una épica batalla. En esta producción no se utilizaron imágenes generadas por ordenador, sino que Lil G estaba de verdad envuelto en llamas.

Water vs Fire: Menno vs Lil G

3. Red Bull BC One All Stars: Décimo aniversario

En 2020 celebramos el décimo aniversario del Red Bull BC One All Stars. Descubre los momentos más importantes en la historia de esta crew.

Décimo aniversario del Red Bull BC One All Stars

4. El Red Bull BC One va a India

En 2019, el Red Bull BC One se disputó en India . Así celebró la noticia el país que es conocido por su música, baile, ritmo y color.

La final Mundial del Red Bull BC One 2019 en India

5. El Cubo Infinito

¿Qué ocurre cuando pones a un grupo de B-Boys en una habitación llena de espejos? No, nosotros tampoco sabíamos qué pasaría, así que decidimos ponernos manos a la obra. En 2018 los componentes del Red Bull BC One All Stars se reunieron en Austria para bailar en el Infinity Cube, que daba sensación de espacio infinito.

Infinity Cube

6. Batalla de altura

Antes de la final del Red Bull BC One 2018 , Junior y Hong 10 batallaron en los Alpes suizos. Así es cómo se ve el breaking cuando es filmado por un dron a 2.900 metros de altura.

Batalla en la cima

7. To Be by Neguin

En 2020, Neguin puso en palabras y en un baile sus sentimientos sobre el movimiento Black Lives Matter. El vídeo pone de manifiesto que el breaking no solo es una cuestión de rendimiento atlético, sino que puede ser un vehículo para el arte.