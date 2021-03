El mundo del surfing es un flujo constante de contenido: nuevos clips, nuevas opiniones, nuevas películas, nuevas campañas... Nunca se termina. Y si no encuentras el tiempo o la fuerza de voluntad suficiente para escudriñar la basura, nunca encontrarás el oro. Sin embargo, por suerte para ti, es nuestro trabajo hacer exactamente eso.

Mira, a continuación, nuestra selección con los vídeos de surf favoritos del año . De Islandia a Australia, de Tahití a Portugal, si había un momento épico de surfing que documentar, ahí estábamos. ¡Gracias por viajar con nosotros!

1. Chasing the Shot – Islandia

Descubre las excepcionales olas de Islandia

Los islandeses Elli Thor Magnusson y Heidar Logi invitaron a Natxo González , Conor Maguire , Russell Bierke y Noah Wegrich a unirse a ellos en la persecución de algunas de las olas más remotas y perfectas de Islandia.

2. Taking Off – En Medio de la Nada

En medio de la nada

Conoce a Michelle des Bouillons , una surfista francesa empeñada en conocer a la comunidad local y las olas del desierto de Australia Occidental.

3. Julian Wilson: The Rail Project

Julian Wilson: The Rail Project

Julian Wilson da rienda suelta a su imaginación mientras convierte la piscina de olas URBNSURF de Melbourne en un skatepark flotante y redefine el uso de los cantos de su tabla de surf.

4. Taking Off – Broome

Taking Off – Broome

Los surfistas australianos Harry Bryant y Jay Davies sacan sus quillas a pasear en la extraña ola de The Kimberley, donde visitan cocodrilos y encuentran algunas crestas divertidas en un lugar en donde apenas se ven olas.

5. Made In: The Basque Country

Bizkaia

Nuestra exitosa serie Made In regresó, esta vez a la tierra del surf, el txacolí y el jai alai: el País Vasco . El surfista local de olas grandes Natxo González nos mostró el camino a través de este destino de surf verdaderamente increíble.

6. RISS- The Carissa Moore Movie

RISS

Del aclamado director Peter Hamblin , llega la historia de la vida de la legendaria surfista hawaiana Carissa Moore , que da la vuelta al mundo de manos del Championship Tour de la World Surf League, la élite del surf mundial.

7. No Contest – Gold Coast

Gold Coast 2020

Nuestros amigos de Stab Magazine nos acercan el increíble surfing de leyendas de la Gold Coast como Mick Fanning , que nos presentan su forma de emplear el tiempo al cancelarse las pruebas del Championship Tour en Australia.

8. No Small Feat

El entrenamiento lo es todo

Una serie íntima de dos partes que sigue a dos talentosas surfistas de olas grandes como Emily Erickson e Izzi Gomez , en sus respectivos viajes hacia el campeonato cbdMD Jaws Big Wave en Maui, el evento de surf de olas grandes más heavy de la Tierra.

9. The Other Side of Fear

The Other Side of Fear

El aclamado big wave rider Mark Mathews no es ajeno al miedo. Su increíble viaje por las olas grandes de Australia resultará inspirador para cualquiera que se enfrente a sus propias batallas de vida.

10. Sessions: el huracán Epsilon en Nazaré

El hucarán Epsilon trae olas gigantes a Nazaré

En la última semana de octubre, un huracán atlántico envió olas masivas a las costas de Europa occidental. Ningún lugar tuvo olas más grandes que Praia do Norte, en Nazaré (Portugal). Los genios de las olas grandes Kai Lenny , Lucas Chumbo , Justine Dupont , Andrew Cotton y Pedro Scooby estuvieron allí para ofrecer al público un enorme espectáculo.

11. Life of Kai

Aloha Mr Lenny

Desde retar a las olas más grandes del mundo hasta redefinir lo que es posible en una tabla de surf, Life of Kai lleva a los espectadores a un viaje inmersivo en el que Kai Lenny viaja por el mundo persiguiendo sus sueños.

12. Shaping Jordy

Shaping Jordy

Por primera vez en 10 años, el surfista Jordy Smith está en casa en Sudáfrica durante el invierno. Sale a la carretera con el maestro del estilo del free surfing Mikey February y esto es lo que encontraron.

13. OUTDEH

OUTDEH