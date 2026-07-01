MenaRD vuelve a hacer historia en el EVO de Street Fighter 6

Cuando cayó el telón del EVO 2026, solo había un nombre en boca de todos. Saul Leonardo "MenaRD" Mena II acababa de volver a hacer historia. Con una actuación impecable durante todo el torneo de Street Fighter 6, el dominicano defendió con éxito el título conquistado el pasado verano y añadió un nuevo capítulo a una trayectoria que ya forma parte de la historia del campeonato.

Nada menos que 2.416 jugadores participaron este fin de semana en el torneo de Street Fighter 6. Ninguno consiguió frenar al jugador dominicano. A sus 26 años, volvió a imponerse con autoridad para conquistar su cuarto título en el EVO y convertirse en el primer campeón consecutivo desde el lanzamiento de Street Fighter 6.

01 Cómo MenaRD se convirtió en el primer bicampeón consecutivo de Street Fighter 6 en el EVO

MenaRD estaba centrado en defender su título © Natalia Martinez/Red Bull Content Pool

Con un cuadro repleto de favoritos, sorprendió que varios campeones del EVO se quedaran fuera de la fase final. Entre ellos estaba Yamaguchi, vencedor del EVO Japan 2026. El vigente campeón, en cambio, apenas encontró obstáculos y avanzó con firmeza hasta asegurarse un puesto entre los mejores del torneo.

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Su primer enfrentamiento en el cuadro final fue contra el joven japonés Shigematsu. Ambos intercambiaron golpes hasta llegar empatados al quinto juego. Allí apareció el Blanka de MenaRD para decidir un intenso duelo y sellar el pase a la final del cuadro de ganadores.

El recorrido de Shigematsu hasta ese momento tampoco era fruto de la casualidad. El japonés había sido uno de los compañeros de entrenamiento de Daigo "The Beast" Umehara antes de su duelo contra MenaRD en el EVO Japan 2026. Durante aquel torneo incluso logró derrotar al propio Daigo, una muestra del enorme talento que atesora pese a su juventud.

No te metas con el toro del SEO © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Después llegó el francés Kilyan "Kilzyou" Faucheux. Especialista con Mai y Juri, apenas encontró respuestas ante el dominio del vigente campeón. El dominicano controló el ritmo del combate de principio a fin con Blanka y resolvió la eliminatoria por un contundente 3-0 para asegurarse un puesto en la gran final.

Mientras tanto, Shigematsu iniciaba su remontada desde el cuadro de perdedores. El especialista en Blanka se cruzó primero con su compatriota Ryo "Dogura" Nozaki, uno de los jugadores más versátiles del circuito. El japonés superó el desafío con un sólido 3-1 frente al jugador de Elena y mantuvo vivo el sueño de la revancha.

Todavía le quedaban dos obstáculos. Primero pasó por encima del chileno Jaime "Craime" Bustos con un claro 3-0, sin dar opciones a sus Ryu y M. Bison. Después llegó el turno de Kilzyou. El francés se apuntó el primer juego, pero Shigematsu reaccionó con autoridad para llevarse los tres siguientes y reservar su plaza en la gran final, donde volvería a encontrarse con MenaRD.

02 Una gran final para el recuerdo

Shigematsu había recorrido todo el cuadro de perdedores para ganarse una segunda oportunidad frente a MenaRD. El vigente campeón volvió a tenerlo delante, pero sorprendió desde el primer instante. En lugar de recurrir a su habitual Blanka, el dominicano abrió la gran final con M. Bison, una apuesta tan valiente como arriesgada.

El movimiento pareció darle la razón en el primer juego, pero Shigematsu ya había descifrado buena parte del planteamiento de su rival. El japonés reaccionó con autoridad y enlazó tres victorias consecutivas, las dos últimas sin ceder un solo asalto. Por primera vez en todo el torneo, MenaRD parecía vulnerable. Con el bracket reset consumado, el título se decidiría en un último enfrentamiento.

Con el EVO en juego, el dominicano volvió a confiar en Blanka y ofreció una exhibición para el recuerdo. Era la primera vez que dos jugadores disputaban una gran final del torneo utilizando al mismo personaje, y ambos exprimieron hasta el límite las posibilidades del combatiente eléctrico. Sin embargo, cuando más presión había sobre el escenario, MenaRD volvió a responder. Cerró la serie con un incontestable 3-0 y escribió una nueva página en la historia del campeonato.

Shigematsu firmó un torneo extraordinario y confirmó que está preparado para competir entre la élite. Pero, una vez más, la experiencia y la sangre fría de MenaRD acabaron marcando la diferencia cuando más importaba.

Un emocionado MenaRD ofreció unas respuestas sinceras tras su victoria © Natalia Martinez/Red Bull Content Pool

Preguntado por lo que significa convertirse en cuatro veces campeón del EVO en Street Fighter 6, MenaRD respondió con sinceridad: "Es una sensación increíble, de verdad. Todo esto es posible gracias a la gente que me rodea.

"Estoy rodeado de personas extraordinarias. Este resultado y todo el éxito que he conseguido no son solo cosa mía. Tengo grandes jugadores a mi lado, además de mi familia y mis amigos, que siempre me han apoyado. Ellos son una parte fundamental de todo esto."

Cuando le preguntaron qué consejo daría a quienes sueñan con seguir sus pasos, el dominicano dejó a un lado la competición para compartir un mensaje mucho más personal.

"Quiero dedicar esta victoria a mi sobrino. Le prometí el año pasado que lo conseguiría. Está creciendo y descubriendo su camino, pero haga lo que haga, solo espero que encuentre aquello que de verdad le apasiona. Si dedicas tu vida a lo que amas, todo acaba encontrando su lugar."

Sobre el autor ¿Quién es Jon Partridge? Jon lleva más de una década cubriendo prácticamente todos los aspectos de los videojuegos y los esports para Red Bull, y ha trabajado con marcas como Riot Games y Bandai Namco en contenido relacionado con los videojuegos.