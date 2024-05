Mike Shinobi: ''Mi batalla más dura ha sido contra Nocre''

Hace menos de una semana que se celebró en Barcelona la primera regional de las cuatro que tendrán lugar en España, en esta temporada de Red Bull Batalla.

Quedan:

Cádiz - 11 de mayo, 20:00. Depósitos de Tabacalera (Avenida Marconi 34)

Madrid - 18 de mayo, 20:00. MEEU Rolling (Estación de Chamartín)

Bilbao - 8 de junio, 20:00. La Terminal (FICC, Zuloaga Ignacio Pintor Kalea 3)

Clasificaron a la Final Nacional, donde ya esperan Mnak, Alek y Segrelles, Baron , como campeón regional, Fabiuki y Mike Shinobi : este último, logrando clasificar en su año de debut en la misma competencia.

Sin ninguna duda fue la revelación y la sorpresa, ya que logró romper todos los pronósticos de la comunidad. Pese a tener un estilo old school, que nos recordaba a los orígenes del freestyle, lo cierto es que supuso un soplo de aire fresco y una oxigenación a un panorama que cada vez se compone de freestylers que siguen un estándar.

No quisimos desaprovechar la ocasión y pese al poco tiempo que tuvimos post-evento, quisimos hacerle unas preguntas.

Podio de la regional de Barcelona 2024 © Red Bull Batalla

El pasado año viste por primera vez una Red Bull en vivo, y hoy, un año después, has conseguido la clasificación a la Final Nacional en tu año de debut. ¿Qué significa esto para ti?

Es cierto, el pasado año vi por primera vez una Red Bull en vivo, aunque ya las consumía por Internet cuando empecé a rapear en 2015.

Nunca he sido mucho del mundo de batallas. Me encanta el concepto de batallar, pero no como se lleva a cabo. El pasado año tras ver la regional de Red Bull, me inscribí a la Only Bars que Mecha organizó en Barcelona. No hay videos subidos, pero quedé segundo.

Me di cuenta de que podía hacer lo que a mí me molaba y seguir con mi rollo, que es al final lo esencial para que todos aportemos, y aunque tuve mis dudas de inscribirme o no este año, y finalmente lo hice porque mis amigos me animaron, aquí estoy. Muy contento de como ha salido todo.

¿Cómo ha sido la experiencia?

Muy divertida. Pensé que iba a estar más nervioso. No por mis rivales, más bien por el entorno.

Pero casi me duermo en backstage de lo tranquilo que estaba, cuando leía el libro de ''Las 48 Leyes del Poder''.

Me ha gustado mucho, me lo he pasado súper bien.

¿Te dejas algún arma de cara a la Final Nacional?

Sí. Todavía no he hecho cambios de tono ni escenificaciones. De cara a la nacional, puedo mostrar una versión de mí que aún no se ha visto en esta regional.

Tu camiseta tiene una mística especial. ¿Podrías contarnos de qué se trata?

Es la camiseta de Urban Consortium, una asociación que usaba como herramienta el hip-hop para ayudar a personas con necesidad de reinserción social, o desintoxicación, entre otras muchas labores.

Mi amigo y maestro Andino fue alumno de Joanarman, el subcampeón nacional de Red Bull Batalla en 2006. Le bautizó con esta camiseta, y hoy, me la dio a mí para que representase.

Que bonito legado. Para finalizar, ¿cuál ha sido tú batalla más dura?

Diría que contra Fabiuki, ya que es la que he perdido, pero la que más incómodo me he sentido ha sido contra Nocre. Mis respetos para él, lo ha hecho genial, pero justamente me he ido un par de veces en la base porque no me terminaba de acomodar al in-ear.

Comparte con el hashtag #RedBullBatalla tus sensaciones de la regional de la Ciudad Condal, y no olvides de ver la próxima regional: Cádiz, 11 de mayo.