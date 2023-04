Deja que Sunderland te ayude a descubrir tu zona óptima de funcionamiento

"Quiero estar a punto y creo que la única forma de conseguirlo es entrar en un estado de calma. Si mi excitación es demasiado alta, mi rendimiento baja, si mi excitación no es suficiente, mi rendimiento baja", explica. "Necesito estar en un término medio".

Ahora que ya has escuchado el episodio, vamos a recapitular el ejercicio y a esbozar claramente los pasos clave para descubrir cuál es tu propia zona óptima de funcionamiento.

Una vez terminada la tarea, puntúa tu rendimiento general en una escala del 1 al 10. ¿Qué has hecho bien? ¿Qué podrías haber mejorado?

La edición de 2022 de la carrera en Arabia Saudí puso a prueba al de GASGAS como nunca antes y le llevó a límites que no sabía que podía alcanzar. Mientras intentaba mirar su GPS y navegar para salir de una meseta, se estrelló y golpeó el suelo con fuerza, dejando su moto sin freno delantero y el manillar doblado a falta de más de 100 km para el final de la etapa.

