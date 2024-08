Minecraft: los 10 mejores mods para el juego

The Twilight Forest - Una nueva dimensión por explorar

y tantos otros jugadores siguen volviendo a él. En 13 años, se han implementado una enorme cantidad de actualizaciones, y con cada una de ellas, el contenido del software de Mojang ha evolucionado continuamente. Las esmeraldas y los mercaderes llegaron en 2012, luego le tocó el turno a la redstone (el equivalente a la electricidad) un año más tarde... Después fue el turno de que el fondo marino se volviera más interesante, seguido de las montañas y las cavernas y, por último, el Nether (una zona relativamente final del juego y bastante desagradable). Minecraft evoluciona constantemente, y esto es aún más cierto cuanto la enorme comunidad de jugadores no se queda quieta. Además de las actualizaciones oficiales, se han publicado numerosos mods que mejoran (o alteran radicalmente) la experiencia de juego. Árboles que caen automáticamente cuando cortas uno de los bloques, almacenamiento simplificado, la adición de una mochila... hay para todos los gustos. Así que, para ayudarte, aquí tienes una lista de los mejores mods disponibles para Minecraft en 2024.

Minecraft se lanzó en 2011, pero el juego no ha permanecido estático ni mucho menos. Por eso