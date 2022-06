Miriam nos cuenta cómo afronta la final del Dance Your Style

Red Bull Dance Your Style España 2022 Red Bull Dance Your Style es el reto definitivo …

Todo sobre el Red Bull Dance Your Style 2022

Dance Your Style semifinal Granada

Miriam - Dance Your Style 2022

¿Cómo has vivido la semifinal?

Lo tenía complicado, la verdad. No era como para decir "doy por hecho que sí, seguro que me voy a clasificar", de estar como 100% tranquila de eso.

Sí que es verdad que cuando tú compites, pues compites para ir a por el primer puesto y esa era la intención desde un principio, pero no lo tenía asegurado. Me lo tuve que currar mucho porque todos los bailarines éramos gente que baila superbien y con la que tenías que ponerte las pilas.

Miriam - Dance Your Style 2022