Mixwell, preparado para su nueva vida tras Heretics

me he dado cuenta que no tengo el nivel suficiente para poder ganar torneos si quiero seguir centrado en hacer contenido

Lo cierto es que no sé cómo va ser mi vida a partir de ahora, porque llevo tanto tiempo haciendo esto que no sé que es vivir sin competir.

Lo cierto es que no sé cómo va ser mi vida a partir de ahora, porque llevo tanto tiempo haciendo esto que no sé que es vivir sin competir.

Lo cierto es que no sé cómo va ser mi vida a partir de ahora, porque llevo tanto tiempo haciendo esto que no sé que es vivir sin competir.