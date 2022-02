Molly Picklum: la nueva rookie del Championship Tour

Creo que he aprendido a ser así. No veo muchos aspectos positivos en dejar que te arrastre más abajo de lo que ya te sientes. Glenn ha sido muy bueno conmigo y me ha ayudado a manejar mis emociones. Me sentí muy desanimada, pero estuve tan cerca que debería estar feliz de haber llegado a un lugar tan alto de la clasificación. Son los esfuerzos de todo el año, no sólo de un evento, y fue mi primer intento de clasificación, así que estaba contenta con la forma en que habían salido las cosas y de cómo había surfeado. Sentí que tenía mucho más para dar y estaba motivada por la oportunidad, así que realmente estaba tratando de sacar lo positivo de la situación. Me sentí bien, no pensé que muchas cosas hubieran salido mal, así que estaba orgullosa.