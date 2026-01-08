© Diego Menzi/Red Bull Content Pool
Atletismo
Duplantis vs. Warholm: vive el duelo único de los 100 metros lisos
Dos de las mayores estrellas del atletismo se enfrentaron en una competición única. Fue una carrera muy ajustada, pero uno de ellos demostró ser el más rápido.
Fue una auténtica descarga de adrenalina ver a dos de las mayores estrellas del atletismo enfrentarse a un nuevo desafío. Armand Duplantis, conocido como “Mondo”, es un saltador con pértiga sueco-estadounidense que no se cansa de batir récords del mundo. Acaba de volver a elevar el listón y en agosto saltó 6,26 metros. El especialista noruego en 400 metros vallas Karsten Warholm no se queda atrás: en 2021 estableció el récord del mundo de los 400 m vallas con 45,94 segundos en Tokio.
Todo empezó en los prolegómenos de una competición de atletismo en 2023. El plusmarquista mundial de los 400 m vallas, Warholm, hizo un comentario sobre la forma física de Duplantis durante una sesión de entrenamiento, cuando ambos coincidieron en la pista, y de ahí una cosa llevó a la otra. “Dijo que parecía rápido y yo le dije: ‘Hagamos una carrera’”, recuerda Duplantis. Warholm aceptó el reto después de que Duplantis afirmara que podía ganar. “Con mi ego y la alta opinión que tengo de mí mismo, tenía que aceptar”, respondió el noruego.
Los 100 metros lisos no son la especialidad de ninguno de los dos, pero ambos confiaban en su propia victoria. Duplantis lo resume así: “Nunca habría retado a Warholm a una carrera si no creyera que puedo ganar”.
Warholm no se dejó intimidar y contraatacó: “Mondo, más te vale tener cuidado conmigo, porque voy a ser rápido”.
Ambos se enfrentaron el 4 de septiembre de 2024 en Zúrich, con la condición de que el perdedor tendría que llevar la camiseta del ganador en el Zurich Diamond League que comenzaba al día siguiente. Los dos atletas saltaron a la pista decididos a ganar. Ninguno quería perder.
¡Mondo se impone!
Fue un final muy ajustado y ambos lucharon con todo, pero Duplantis fue ligeramente más rápido y cruzó primero la marca de los 100 metros con un tiempo de 10,37 segundos. Incluso se giró para mirar a Warholm al cruzar la línea de meta, que se quedó a solo una décima de segundo. Aunque no se llevó la victoria, Warholm firmó una mejor marca personal con 10,47 segundos.
Duplantis tuvo el honor de entregarle a Warholm su camiseta sueca, que el noruego luciría en el Diamond League Meeting de Zúrich el 5 de septiembre.
Aquí puedes volver a ver la impresionante carrera completa:
Esta historia es parte de