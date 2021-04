Monster Hunter Rise: Nuestros consejos para empezar a matar monstruos

Si no has estado siguiendo el proceso, puede que te preguntes qué demonios está pasando. ¿Cuándo dejó de ser Monster Hunter una cosa de frikis con su PSP en el McDonalds? Así es: desde Monster Hunter World, Capcom ha sido capaz de atraer a una de las comunidades más grandes y fieles del mundo de los videojuegos, y está dando sus frutos: la licencia es ahora uno de los monstruos del mundo de los videojuegos, vendiendo millones durante las primeras 24 horas de disponibilidad en el mercado. No lo niegues: tú también quieres derrotar algunos Rathalos para hacerte una armadura llena de dientes, y lo entendemos. Pero antes de que te lances al ruedo, permítenos darte algunos buenos consejos.

Un buen golpe con una espada siempre es efectivo © Capcom

Selección de las armas

Como en todos los juegos de Monster Hunter, la principal elección que harás es tu arma. Y por una buena razón: el arma influye en la jugabilidad del juego. Algunas son muy lentas pero hacen mucho daño, otras son mucho más rápidas pero requieren muchos más golpes, y las últimas suelen jugarse a distancia y tienen algunas pequeñas sutilezas extra como la gestión de la munición. Una cosa a tener en cuenta durante tus primeras partidas es que no estás limitado a un tipo de arma por partida. Todo lo contrario: no solo es bueno tener varios tipos a mano, sino también practicar un poco con todas ellas. Así que una vez que hayas completado las primeras misiones, no dudes en volver a probarlas con un arma diferente para encontrar tu estilo favorito. Lo mejor es dominar bien un arma pesada, un arma rápida y un arma a distancia, para poder ser útil en cualquier equipo.

Elección de la armadura

Puede parecer obvio, pero no está de más recordar que tu armadura es muy importante en Monster Hunter. Y por una buena razón: debe adaptarse al monstruo que estás cazando. Si vas a luchar contra un monstruo que utiliza ataques de fuego, sería una pena renunciar a la bonificación de resistencia al fuego de una armadura en favor de una penalización. Así es: aunque la armadura tenga el aspecto que más te convenga. Una cosa que hay que recordar sobre Monster Hunter, y que sigue siendo válida para Monster Hunter Rise, es que es uno de esos juegos que realmente se pone en marcha una vez que has terminado el modo historia. Así que si ya te ves convertido en un gran cazador, no pierdas demasiado tiempo intentando fabricar la armadura de nivel bajo o medio. Serán sustituidos rápidamente a alto nivel. Por lo tanto, limítate a lo que realmente necesitas hasta entonces.

Si juegas bien, a menudo verás este menú © Capcom

Come algo

No olvides nunca, antes de salir de caza, ir a comer algo a tu pueblo. Puede parecer trivial, pero estas pequeñas comidas en realidad te dan bonificaciones de estadísticas que pueden marcar la diferencia. Y si te has saltado todo eso, siempre puedes comer algo en tu campamento.

Abastecerse de recursos

En Monster Hunter, vas a necesitar pociones. Muchas pociones. Y también todo tipo de antídotos, protecciones y recursos. Pero no necesariamente tienes que gastar todo tu dinero en ellos. No olvides de mirar tu cofre azul en el campamento antes de tu misión: son los recursos que te proporciona el gremio de cazadores para completar tu misión. Gástalos primero antes de echar mano de sus propias existencias. También tienen la ventaja de indicarte lo que debes tener en cuenta en tu cacería. Si un objeto está ahí para reparar descargas eléctricas... Es porque es un peligro muy presente en esta misión. Una vez fuera, recoge absolutamente todo lo que encuentres a tu paso aunque no sepas exactamente qué es en ese momento; créenos, seguro que en algún momento te será útil.

Usar otros monstruos

Monster Hunter Rise tiene una característica especial: puedes subirte encima de los monstruos salvajes y controlarlos para que se estrellen contra una pared o golpeen a otros monstruos más pequeños de su alrededor. Pero no olvides que también puedes utilizar esta función para ir al encuentro del gran monstruo que estás cazando. El temporizador es, en efecto, lo suficientemente grande como para cubrir una buena parte del mapa y localizar a tu objetivo para asestarle un buen golpe o un mordisco. Es mejor utilizar esta función en cada una de tus cacerías para garantizarte grandes daños desde el principio. Y lo mejor es que también es una de las mejores formas para recuperar recursos: cuando los dos monstruos luchan así, suelen soltar objetos más que interesantes para ti. Sin embargo, no lances tu ataque definitivo demasiado pronto: todavía tienes algo de tiempo para acometidas convencionales antes de usarlo, así que aprovéchalo.

Un fantástico... paseo © Capcom

Capturar o matar, tú decides

No te precipites cuando tengas a un monstruo a tu merced, pues capturarlo tiene una gran ventaja: puede permitirte recuperar ciertas partes de un monstruo más fácilmente que si lo matas. Esto es especialmente cierto para los usuarios de martillos, que no pueden cortar fácilmente la cola de un monstruo durante una pelea. También es una buena forma de asegurarse de conseguir materiales y recursos adicionales en una caza especialmente complicada: si crees que no puedes matar a un monstruo, capturarlo suele ser una buena alternativa. Jugar como héroe no sirve de nada si tu objetivo principal es conseguir una bonita armadura al final.

Una vez que hayas aprendido todos estos aspectos básicos, solo tendrás que familiarizarte con la fauna y la flora para optimizar tus partidas. Monster Hunter Rise sigue siendo un juego de patrones, donde la aleatoriedad anima el juego antes de dejarte aplicar tu plan perfecto. Tú ... y tus amigos, por supuesto, ya que sería una pena no jugar a un título así online. Solo me queda desearos una buena cacería.