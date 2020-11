Título de MotoGP para el joven Mallorquín. La reseña más visual, a continuación.

, resuelto a favor de los dos primeros, quienes lo dieron todo hasta el final, cuando el de Yamaha dejó claro que no iba a renunciar a sus opciones al título.

El Gran Premio de la Comunitat Valenciana fue un tenso affaire entre Franco Morbidelli, Jack Miller y Pol Espagaró , resuelto a favor de los dos primeros, quienes lo dieron todo hasta el final, cuando el de Yamaha dejó claro que no iba a renunciar a sus opciones al título. Su ajustada victoria sobre Miller reafirma su madurez . Mir acabó séptimo , sin necesidad de arriesgar más de la cuenta, gracias al margen de puntos que tenía sobre sus rivales.

QUÉ HE VISTO EN REDES

... No obstante,

... No obstante, Fernández fue atrapado por Arbolino y García , y este trío se las vió por el triunfo en la última fase de la carrera...

no pudo con un Martín

Aunque Garzó lo intentó con el rebufo, no pudo con un Martín que , con mucha sangre fría, logró su segundo triunfo de 2020 .

Como he comentado al inicio,

Como he comentado al inicio, en MotoGP se formó un claro trío en cabeza con el poleman, Franco Morbidelli , el segundo en parrilla, Jack Miller , y el tercero el sábado, Pol Espargaró .

No obstante,

No obstante, Pol perdió fuelle por culpa de las gomas , y la lucha se centró entre el de Yamaha y el de Ducati.

