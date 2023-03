Alex Hofmann: “Marc Márquez se ha quitado un poco el disfraz de Superman”

dará el pistoletazo de salida a la temporada 2023 en el Autodromo Internacional do Algarve, en Portimão. El ex piloto de MotoGP Alex Hofmann también estará allí y analizaremos con él la próxima temporada en una interesante entrevista que no puedes perderte.

Por supuesto, es bonito cuando todo está cerca en términos de tiempos, pero en realidad, en los últimos años, ya nos hemos acostumbrado al hecho de que todas las fábricas pueden estar a menos de un segundo de los mejores. Se puede esperar que todos los pilotos y que todas las motos lo hagan. Si no es así, es que algo no va según lo previsto. Pero este hecho no cambiará el hecho de que Ducati es y sigue siendo la referencia.

No creo que los tests de KTM sean muy significativos. Todos los equipos que estaban un poco por detrás en tiempos el año pasado sufren por las pocas oportunidades en los test. ¿Cómo vas a probar como equipo durante 5 días en 2 circuitos todas las cosas que se te ocurrieron en invierno? No se puede sacar un buen tiempo por vuelta. KTM solo podrá completar las pruebas en las primeras carreras. Otros equipos que ya tienen su moto al 99%, como Ducati, tienen una clara ventaja. Por eso no quiero sobrevalorar los tiempos de Portimão. Además, sabemos que

Hay que imaginar que la moto perfecta no existe. Nadie ha construido nunca una. Así que el trabajo de un piloto consiste en dar soluciones o adaptarte a los problemas en cada kilómetro y en cada vuelta. Como piloto, conoces tu moto al 100% y sabes exactamente en qué ángulo acelerar, cómo frenar y cuándo girar en la curva. El piloto se adapta a las ventajas y, lo que es más importante, a los inconvenientes de su moto, y entonces aparece un concepto completamente distinto que puede tener ventajas y desventajas completamente diferentes. Entonces, todo a lo que te has acostumbrado a lo largo de los años simplemente ya no vale nada. Ese es el principal problema y el cambio lleva su tiempo.

