Equilibro, nutrición y felicidad, por Augusto Fernández

Mis tiempos en la clasificación no cuajaban y no me acostumbraba al ritmo de la Carrera Sprint

. “Para aumentar mi resistencia me encanta pasar el día saltando encima de una moto de cross. Además de mejorar el cardio me lo paso en grande y me ayuda a sacar esa explosividad que tanto me falta desarrollar en las Carreras Sprint. También intento superarme a mí mismo logrando la vuelta más rápida,

Entre manga y manga, la alimentación de Augusto es estricta . Productos ricos en hidratos de carbono, frutas y verduras están siempre en su menú diario. Lo cierto es que desde que lo conocemos siempre ha intentado cuidar mucho este aspecto. “ Desde que estoy en Moto2 me peso cada día, es casi enfermizo . Me llevo la báscula de cocina tanto como si fuera el móvil (Risas). Siempre con la supervisión de mi nutricionista, intento controlar mi peso sin que eso repercuta en mi resistencia y fuerza física, fundamental en una clase tan exigente como MotoGP”.

“Además, ahora que la temporada está a la vuelta de la esquina, he intensificado el yoga y la meditación para mantener un óptimo equilibrio entre mi salud física y mental . A veces tengo problemas para conciliar el sueño por culpa de la ansiedad y eso me permite mirar de una forma más objetiva los retos que están por llegar. Es muy importante sentirse bien con uno mismo para ser feliz y rendir al máximo”. Augusto está convencido de que está mucho más preparado para hacer frente a su segunda temporada en MotoGP. El objetivo de luchar por los puestos de cabeza y ser más rápido que sus compañeros del equipo KTM y GASGAS está marcado a fuego en su agenda . “Estoy mejor preparado física y mentalmente. Además, la marca está evolucionando mucho sus motos y ahora, después de un año juntos, nos conocemos más y las ideas fluyen mucho mejor”.

