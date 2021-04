5 acontecimientos que marcaron el Gran Premio de España de Jerez

“Al principio de 1999 tenía confianza en mis posibilidades porque había ganado 5 títulos consecutivos, pero sabía que tendría que trabajar si quería luchar por la victoria. Iba a ser una temporada difícil porque los rivales iban cada vez más deprisa. Cuando llegamos a Jerez, la línea blanca resbalaba como si fuese hielo. Entre la curva 3 y la 4 el neumático trasero derrapó y pisó la línea blanca... Mi plan era volver a la acción a final de año para el Gran Premio de Australia pero no pudo ser. Tras acabar esa temporada me reconstruyeron la pierna durante cuatro o cinco meses . No es la forma en la que me habría gustado retirarme, pero así son las carreras”, declaró Mick Doohan en 2019, 20 años después del accidente que pusiese punto final a su brillante carrera deportiva.