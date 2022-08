Miller consigue otro podio en el Red Bull Ring

La relativa calma no duró mucho, ya que Joan Mir se cayó en la curva 4. Mientras tanto, Bagnaia encabezaba un tren de cuatro motos Ducati, con Miller completando los tres primeros puestos, seguido por Martín en cuarto lugar.

Martín no ha tardado en recortar la distancia con Miller, convirtiéndose en una apretada batalla a tres bandas por el primer puesto, con Quartararo acercándose desde la cuarta posición, seguido de Aleix Espargaró. En el ecuador de la carrera, Martín parecía estar bien situado. Sin embargo, Quartararo, a pesar de haber recibido una advertencia por sobrepasar los límites de la pista, estaba presionando al piloto español.

Todo comenzó en la chicane 2B, cuando Quartararo se lanzó por el interior de Miller para conseguir la segunda posición, seguido por Martín, que no pudo hacer el movimiento que deseaba. Sin inmutarse, Martín se dedicó a presionar al australiano antes de intentar un audaz movimiento sobre Miller, solo para caerse al principio de la última vuelta, poniendo fin a sus esperanzas de podio.

“Hoy hemos tenido una carrera muy difícil, sinceramente, hemos tenido problemas con la tracción y con la detención de la moto. Todos estos problemas contribuyen a que no pilotemos de la mejor manera y este fue el resultado de hoy. Tenemos que mantener nuestro espíritu y centrarnos en nuestro trabajo. Misano, la semana que viene, es un circuito muy diferente, así que esperamos poder disfrutar del fin de semana como lo hicimos el año pasado. Todavía quedan muchas carreras este año, así que tenemos que persistir".

Pol Espargaró: "Hoy hemos tenido una carrera muy difícil, sinceramente, hemos tenido problemas con la tracción y con la detención de la moto. Todos estos problemas contribuyen a que no pilotemos de la mejor manera y este fue el resultado de hoy. Tenemos que mantener nuestro espíritu y centrarnos en nuestro trabajo. Misano, la semana que viene, es un circuito muy diferente, así que esperamos poder disfrutar del fin de semana como lo hicimos el año pasado. Todavía quedan muchas carreras este año, así que tenemos que persistir".

Acosta volvía a la acción este fin de semana tras su lesión y comenzó la carrera desde la sexta posición de la parrilla. Se mantuvo en el grupo, aumentando el ritmo hasta llegar a las posiciones del podio. Manteniendo esa velocidad y luchando hasta la última curva, tomó la bandera a cuadros en cuarto lugar. “Estoy muy contento con el resultado. Hoy no importaba si terminábamos en el podio o no, lo importante era terminar después de tanto tiempo sin rodar”, dijo Acosta. “Hemos sabido estar tranquilos y gestionar bien la carrera. Hemos luchado por el podio y el resultado ha sido mucho mejor de lo que esperábamos".

