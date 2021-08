“No te puedo explicar la carrera entera porque estaría un mes. Al principio tenía mucho ritmo, quería liderar porque sabía que me escapaba. Pero luego me he quedado atrás y he empezado a apretar. Al final se ha puesto a llover. Al llegar al grupo tenía un poco más que ellos. Cuando Marc ha entrado he pensado en quedarme en la pista pero luego he entrado. En el cambio de moto en el flag-to-flag me he hecho daño en la rodilla. Cuando he pasado por meta estaba el 11 y quedaba una vuelta. En el tercer sector si no he pasado a 10 pilotos no he pasado a ninguno. El ver que estaba tercero ha sido brutal. Dos podios seguidos, una locura. Me ha gustado la pelea con Marc, batallar con un campeón como él me llena de orgullo”, explicaba con desparpajo

