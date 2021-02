El ser humano tiene aversión al cambio, a pocos les gusta salir de su zona de confort y enfrentarse a lo desconocido. No es fácil definir el término “inteligencia” pero hay una descripción que me gusta en especial: “inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio”. En la vida es mejor ser flexible como el agua o el junco que rígido como un roble, aunque tener cintura no es algo siempre fácil de conseguir.

