Descubre lo que no sabías de MotoGP

1. ¿Por qué se llama MotoGP?

2. ¿Cómo funciona un Gran Premio?

3. ¿Qué potencia tienen las motos?

4. ¿No es demasiado peligroso?

Si tenemos en cuenta las velocidades que se alcanzan, es evidente que los pilotos de MotoGP están expuestos a las lesiones, a veces graves. ¿Quién no ha visto a un corredor sufrir una espectacular caída para luego rodar durante decenas de metros? Por suerte, los responsables del Mundial no dejan de trabajar para promover la seguridad, aunque siempre habrá un porcentaje de riesgo que será imposible de evitar.

A pesar de que hoy en día cualquier moto de calle lleva ABS, las MotoGP no cuentan con este sistema de seguridad activa pero, por otro lado, las motos de Marc Márquez y compañía van calzadas con los mejores neumáticos del mundo. Además, en el equipamiento de los corredores se ha progresado mucho. En la actualidad todos los monos de cuero cuentan con un sofisticado sistema de airbag que protege los hombros, clavículas, brazos y espalda.

5. ¿Por qué los pilotos sacan la pierna al frenar?