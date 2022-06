Dani Pedrosa revela sus 3 pilotos a batir en una entrevista exclusiva

En su segunda temporada en la competición de 125cc, Pedrosa ganó su primer Gran Premio en el famoso circuito Assen TT en 2002. "Aquel día me desperté y estaba frente a un tren que pasaba, y me dije: 'Tengo que subirme a ese tren hoy como sea'. Este es el recuerdo que tengo", rememora Pedrosa de aquella tarde crucial en Holanda.

Ampliamente considerado como uno de los mejores pilotos que nunca ha logrado la corona de MotoGP™, Pedrosa terminó subcampeón nada menos que tres veces en una carrera arruinada por las lesiones. Durante 10 temporadas no ha estado por debajo de los cuatro primeros puestos en la clasificación del título y, al hacerlo, ha luchado con los mejores.

"Una de las mejores peleas fue contra Casey Stoner", confirma Pedrosa con una sonrisa. "Siempre fue limpio y se trataba de ver quién era el más rápido y no el más complicado. Por ejemplo, cuando corres contra