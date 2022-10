Después de increíbles esfuerzos para volver a estar en forma tras una cuarta operación en su lesionado brazo derecho, el podio muestra los grandes progresos que está haciendo Márquez en su continua recuperación. “Hoy ha sido una gran carrera; he disfrutado mucho de la batalla y la sensación de volver al podio es fantástica”, dijo el piloto de Cervera. “Ha sido un largo viaje y hemos llegado a la siguiente etapa. El trasero blando era sin duda la opción correcta para nosotros en la carrera, me he sentido bastante bien y he podido luchar hasta el final”.

