Raúl Fernández, segundo en el GP de Catalunya

“Era consciente de que él era más fuerte que yo aquí este fin de semana. La espina la tengo de Mugello, donde yo era superior. Hemos trabajado en una dirección que hay que analizar, eso nos ha lastrado bastante al final de la carrera. Al final de carrera no lo he hemos bien. Hacía mucho calor, hemos rodado muy lentos. La goma delantera se ha destruido, no tenía más. Rookie y pódium, ¿qué más se puede pedir? Él tiene más experiencia. Los dos estamos ahí, creo que estamos un pasito por delante del resto. Llevamos muchos podios encadenados. El Mundial se juega dentro de la pista, si me gana y lo hace en la pista, no pasa nada. Me alegro por él, lo está haciendo bien y se lo merece. Nuestra relación es muy buena”, explicaba Raúl.