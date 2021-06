“Ha sido increíble la carrera, estoy destruido porque al principio di dos vueltas muy malas, me salí, tuve que remontar... Ha sido una carrera difícil, de estar mentalizado. Raúl cálmate que la lías, me animaba a mí mismo. He salido mal, algo que no estaba previsto. Ogura en el ángulo de la cinco quería ganar la carrera. No nos hemos caído porque Dios no ha querido y me he puesto un poco nervioso. Sabía que si Augusto se iba sería difícil pillarlo. Luego me he puesto primero y he rodado muy bien solo, haciendo 36.6. Ahora necesito un buen ‘reset’ para volver a Austria más fuerte. Ha habido dos o tres carreras que lo he pasado un poco mal por lo del futuro y tal. Me he sentado con KTM y me han dado la oportunidad de que yo decida (si subir o no a MotoGP). Por eso estoy tranquilo y disfrutando de lo que hago. Al 99 por ciento me voy a quedar en Moto2. Yo estoy muy ligado a KTM y estoy muy contento porque me han dado unas oportunidades que otros no me han dado”, explicó Raúl Fernández.