“Estoy muy contento con mi actuación, creo que he hecho una carrera madura. He liderado 18 vueltas, lo que no es fácil. Por otro lado me duele haber perdido el segundo puesto, si no llega a ser Johann, mi compañero de equipo que debe luchar por el Mundial, le habría metido la moto en la última curva. De todas maneras le he intentado pasar en la recta, pero él también lleva una Ducati…”, declaró el piloto madrileño Jorge Martín tras la carrera.