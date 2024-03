Las armas de Jorge Martín para hacer historia en MotoGP

“Seguro, pero será un año largo. Morbidelli no ha podido hacer los test que le hubiera gustado al equipo y eso puede que merme nuestra competitividad al inicio del Campeonato del Mundo. No obstante, yo haré todo lo que esté en mi mano para ayudar al equipo a revalidar el título de constructores”.

“Seguro, pero será un año largo. Morbidelli no ha podido hacer los test que le hubiera gustado al equipo y eso puede que merme nuestra competitividad al inicio del Campeonato del Mundo. No obstante, yo haré todo lo que esté en mi mano para ayudar al equipo a revalidar el título de constructores”.

“Seguro, pero será un año largo. Morbidelli no ha podido hacer los test que le hubiera gustado al equipo y eso puede que merme nuestra competitividad al inicio del Campeonato del Mundo. No obstante, yo haré todo lo que esté en mi mano para ayudar al equipo a revalidar el título de constructores”.

“He sufrido un par de lesiones y eso ha marcado mis entrenamientos durante el invierno, pero hemos podido salvar la papeleta y, aunque en ocasiones pensé que no llegaría fuerte al inicio del campeonato, todo ha ido bien. Estoy muy bien a nivel físico y eso es primordial para llegar al arranque del campeonato también bien mentalmente. Cuando eres competitivo durante los test de pretemporada sabes que has hecho correctamente tu trabajo y te sientes bien contigo mismo”.

“He sufrido un par de lesiones y eso ha marcado mis entrenamientos durante el invierno, pero hemos podido salvar la papeleta y, aunque en ocasiones pensé que no llegaría fuerte al inicio del campeonato, todo ha ido bien. Estoy muy bien a nivel físico y eso es primordial para llegar al arranque del campeonato también bien mentalmente. Cuando eres competitivo durante los test de pretemporada sabes que has hecho correctamente tu trabajo y te sientes bien contigo mismo”.

“He sufrido un par de lesiones y eso ha marcado mis entrenamientos durante el invierno, pero hemos podido salvar la papeleta y, aunque en ocasiones pensé que no llegaría fuerte al inicio del campeonato, todo ha ido bien. Estoy muy bien a nivel físico y eso es primordial para llegar al arranque del campeonato también bien mentalmente. Cuando eres competitivo durante los test de pretemporada sabes que has hecho correctamente tu trabajo y te sientes bien contigo mismo”.