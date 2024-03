Ponte detrás de las cámaras de All In con el núcleo …

Cómo dices, el camino de Honda a Ducati no es un camino fácil, ¿has hecho ese cambio de chip para afrontar las carreras de forma diferente y cómo se consigue después de tantos años en una misma marca y filosofía?

“El principal reto es ir mejorando con una progresión ascendente, volver a divertirme encima de la moto, luchar por los puestos de cabeza en alguna carrera y, a partir de ahí, crear una buena base para ir cogiendo otra vez confianza. Naturalmente, después de 4 años marcado por las lesiones, estamos buscando la forma de recuperar la sonrisa encima de una moto y volver a crear esa confianza que he ido perdiendo desde el 2020. El equipo es muy familiar, donde las expectativas externas son muy altas, pero internamente sabemos muy bien de dónde venimos, lo que tenemos que hacer y todo requiere su tiempo”.

“No me gusta marcar una posición o un resultado, pero sí que intentaré hacer una temporada sólida y poco a poco, como he hecho durante la pretemporada, ir cogiendo confianza. Se van a cometer errores, porque a lo largo de 21 Grandes Premios es fácil cometer fallos, pero tendremos que aprender de ellos. Sin embargo, por lo general sí te diré que estoy feliz de la pretemporada que hemos hecho e intentaremos ser constantes en algún circuito, aunque sea puntual, para luchar por los puestos de cabeza.

“La pretemporada me la he tomado con mucha calma, pero siempre de menos a más. Tanto en los entrenamientos de Malasia como los de Qatar empecé algo lejos de mis rivales, aunque el segundo día estuve más cerca y así sucesivamente. Ahora veremos si en los Grandes Premios podemos estar un poquito más cerca desde los entrenamientos del viernes, que es lo que creo que va a costar un poquito más”.

“A lo largo de las pruebas invernales hemos ido salvando todas las etapas como estaba previsto, descubriendo cosas de la moto. Me ha ayudado mucho ir a un equipo que ya conocía la moto y sabe lo que necesita, y esto favorece a tener una base más sólida”.

"La confianza mutua es primordial para que la comunicación fluya como es debido y eso solo es posible pasando tiempo con el equipo. Lógicamente, después de 11 años trabajando con HRC, incluso 14 años con algunos mecánicos, bastaba una mirada para entendernos. Gresini es un equipo muy familiar, un grupo donde me encuentro muy cómodo y poco a poco nos vamos conociendo. En los test de pretemporada nos hemos centrado mucho en ponernos al día, pero a partir de ahora, cuando arranque la temporada, habrá tiempo de conocernos mejor”.

