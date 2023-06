5 errores que cometen los principiantes en los juegos de MotoGP

No conduzcas igual tu moto como un coche

No te vayas directamente a MotoGP

No te saltes el tutorial

Puede que muchos aficionados a los juegos de carreras se sientan tentados a darle una vuelta a MotoGP 23. Si ese es tu caso, y has pasado la mayor parte de tu tiempo conduciendo sobre cuatro ruedas, hay algunos consejos y trampas que debes evitar y que tenemos que contarte. Sigue nuestra guía.

