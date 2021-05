“A falta de 12 vueltas, cuando mejor se comporta nuestra moto, he tenido problemas con el brazo. Me daba la impresión de que me iba a caer en cada curva. Terminar quinto no está mal pero hemos perdido el podio, lo siento mucho, más que por mí, por el equipo. Es un poco absurdo perder el podio aquí pero quedan 15 carreras. Hemos tirado puntos a la basura, en las dos últimas vueltas no sentía el brazo. A lo mejor me tengo que operar ya, incluso en la carrera anterior de Portugal tuve el mismo problema”, explicaba Raúl.

