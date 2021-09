Descubre las diferencias en el ambiente entre la F1 y MotoGP

, sentí que había llegado a la clase reina. No es algo que se pueda describir, lo sientes.

En MotoGP ves con claridad lo que ocurre. Ves al piloto encima de la moto con el mono de cuero como única protección. Lo ves en las curvas, ves todo… En la Fórmula 1 el corredor va en el “cockpit” y no se ve exactamente lo que está haciendo. Para mí esa es la gran diferencia.

He aprendido que da igual si el deporte es muy complejo desde el punto de vista técnico o no. Al final todo el mundo hace cosas parecidas. Cuando se trata de disfrutar de una fiesta, los pilotos siguen siendo pilotos.

Con Daniel Ricciardo siempre sabes que va a ser divertido. En realidad, la mayoría de los pilotos me parecen muy agradables, cada uno a su manera. No puedo decir que los pilotos de la Fórmula 1 sean distantes o difíciles de abordar.

Kimi es muy difícil de entrevistar en este momento, se pone delante de ti con su gorra, sus gafas de sol y su careta y a veces no entiendes ni una sola palabra. A Valtteri Bottas le pasa algo parecido, solo que muestra un poco más de sentimientos. Hice una entrevista más larga con Kimi y allí se mostró divertido.

