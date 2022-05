El equipo Repsol Honda salva un fin de semana de altibajos en Le Mans

Marc Márquez: "Ayer dije que con una buena carrera nuestra posición sería quinta, sexta o séptima y hemos terminado sextos, aunque nuestra posición real era novena porque hubo algunas caídas. Ha sido una carrera sólida, pero ha sido muy larga y no he podido empujar hacia el final. Lo único que podemos hacer es seguir trabajando, es la mejor manera de mejorar para el futuro. Mi objetivo no es solo acabar como primera Honda, sino terminar en el podio, pero aún no lo hemos conseguido. Todavía hay que trabajar más en las próximas carreras para cerrar la brecha con los de delante".