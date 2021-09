"Las últimas vueltas me ha dolido mucho, hace siete días estaba en un quirófano y no sabía si podía correr. En estos momentos no siento la mano, al relajarme me ha venido un fuerte golpe en la mano. Esta noche no podía dormir, he dormido tres horas y media. Aquí está la familia de Hugo, esto es por ellos. Nos conocíamos desde pequeñitos, habíamos crecido juntos en la Cuna de Campeones. No estoy relajado, no me están saliendo las cosas como quería y me ‘ataco’. Se ha juntado todo, pero mucha gente me ha ayudado a conseguir esto. Más que ganar el Mundial… bueno Remy está haciendo el mejor Mundial de la historia. También somos campeones del mundo en la categoría de equipos y yo soy un rookie, lo que venga, bienvenido será. Ya he conseguido cinco victorias. No hay palabras…”, confesaba un emocionado Raúl Fernández.