Jorge Martín y Marc Márquez vuelven a poner la guinda al mundial de MotoGP

"Un fin de semana un poco extraño, no hemos conseguido ser competitivos al 100% todo el fin de semana. Pero estoy muy contento porque desde ayer a hoy hayamos hecho este gran paso, ha declarado el madrileño en los micrófonos de Dazn. "He usado un poco más de goma de la que debía, y cuando Pecco me ha cogido yo ya no tenía nada más. He intentado con el último mapa poder seguirlo, pero ahí he terminado de matar todas mis opciones ".