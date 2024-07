Los Márquez hacen historia en MotoGP con un doble podio en Alemania

"El resultado de hoy sienta tan bien como una victoria en carrera”, señaló Marc con una sonrisa de oreja a oreja. “ Estar en el podio con Alex es algo increíble que podría no haber ocurrido nunca, pero aquí estamos . Ha sido un fin de semana muy complicado que hemos salvado con una gran remontada, y la sensación es casi imposible de explicar. Las vacaciones serán buenas gracias a este 'doblete'. Hoy me encontraba mejor y lo hemos intentado, pero para luchar por la victoria necesitábamos un fin de semana diferente. Aún así estamos contentos".

"El resultado de hoy sienta tan bien como una victoria en carrera”, señaló Marc con una sonrisa de oreja a oreja. “ Estar en el podio con Alex es algo increíble que podría no haber ocurrido nunca, pero aquí estamos . Ha sido un fin de semana muy complicado que hemos salvado con una gran remontada, y la sensación es casi imposible de explicar. Las vacaciones serán buenas gracias a este 'doblete'. Hoy me encontraba mejor y lo hemos intentado, pero para luchar por la victoria necesitábamos un fin de semana diferente. Aún así estamos contentos".