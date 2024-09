. ¡Y motivos no le faltaban! 1043 días y 53 Grandes Premios después, el piloto catalán volvió a lo más alto del podio de MotoGP y, como no podía ser de otra forma, protagonizó un auténtico show ante los miles de fans que no quisieron perderse la fiesta del más grande.

No la he conseguido solo, había mucha gente detrás

No la he conseguido solo, había mucha gente detrás

No la he conseguido solo, había mucha gente detrás