Pedro Acosta logra su segunda victoria del año en Moto2

El potencial del Repsol Honda Team para estar entre los diez primeros no se ha visto recompensado con las caídas de Joan Mir y Stefan Bradl en el Gran Premio Red Bull de las Américas , en el que Honda ha vuelto a la senda de la victoria gracias a la increíble actuación de Álex Rins del equipo LCR Honda CASTROL.

