Jorge Martín pone tierra de por medio en el GP de Emilia-Romagna

“ No estoy contento con el adelantamiento de Enea pero es lo que hay . Pero sí que no ha gustado cómo he reaccionado, ese corte de mangas no procedía y, bueno, pedir perdón por mi gesto en un momento que estaba un poco caliente. Aun así, no pienso que haya sido un adelantamiento justo”, declaraba un Jorge Martín más sosegado en los micrófonos de Dazn. “Al final tengo que ser objetivo, tengo que tener la mente fría y ver que llegaba a siete puntos y me voy a 24 ”.